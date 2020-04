Coronavirus: funerali fratello ex boss Messina, Questura avvia accertamenti (Di lunedì 13 aprile 2020) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – La Questura di Messina ha avviato degli accertamenti sui funerali di Rosario Sparacio, fratello dell’ex boss poi pentito Luigi Sparacio, a causa dell’assembramento di persone dietro il carro funebre, vietato dal Dcpm sul Coronavirus. La Squadra Mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Antonino Sfameni, sta eseguendo dei controlli su quanto avvenuto grazie anche ad alcuni filmati che vengono acquisiti in queste ore. L'articolo Coronavirus: funerali fratello ex boss Messina, Questura avvia accertamenti CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : funerali fratello ex boss Messina - Questura avvia accertamenti

Coronavirus - in Spagna funerali consentiti ma con diverse limitazioni

Coronavirus - Spagna : funerali brevissimi - in 5 minuti - col feretro sul carro funebre (Di lunedì 13 aprile 2020) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – Ladihato deglisuidi Rosario Sparacio,dell’expoi pentito Luigi Sparacio, a causa dell’assembramento di persone dietro il carro funebre, vietato dal Dcpm sul. La Squadra Mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Antonino Sfameni, sta eseguendo dei controlli su quanto avvenuto grazie anche ad alcuni filmati che vengono acquisiti in queste ore. L'articoloexCalcioWeb.

Noovyis : (Coronavirus: funerali fratello ex boss Messina, Questura avvia accertamenti) Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: funerali fratello ex boss Messina, Questura avvia accertamenti... - LuciaLaVita1 : RT @BlackOutTotale: “#Messina, 100 persone in corteo funebre per il fratello dell’ex boss: è polemica.” Ma.. il sindaco Catetere De Luca, d… - Stefano47510568 : RT @BlackOutTotale: “#Messina, 100 persone in corteo funebre per il fratello dell’ex boss: è polemica.” Ma.. il sindaco Catetere De Luca, d… - BlackOutTotale : “#Messina, 100 persone in corteo funebre per il fratello dell’ex boss: è polemica.” Ma.. il sindaco Catetere De Luc… -