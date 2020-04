Coronavirus: F. Sala, 'in Lombardia mobilità al 25% a Pasqua, in linea con altre domeniche' (Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Ieri in Lombardia la mobilità delle persone è stata "al 25%" rispetto ad una giornata normale di prima dell'emergenza. “È una normale domenica, a Pasqua abbiamo avuto lo stesso movimento che abbiamo avuto in tutte le domeniche” dell'emergenza. Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, sui dati della mobilità in Lombardia nella giornata di Pasqua. “È un dato positivo, ricordiamo che anche la domenica i medici vanno al lavoro. È andata bene, sabato eravamo al 32%, era un po' alto, e venerdì eravamo al 41%, tre punti percentuali superiore alle precedenti settimane”, ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : F. Sala - 'entro fine aprile al via test sierologici in Lombardia'

Entro la fine di aprile dovremo avere questi test, che si possa già partire". Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Ci stiamo preparando a partire, quando ...

“È una normale domenica, a Pasqua abbiamo avuto lo stesso movimento che abbiamo avuto in tutte le domeniche” dell'emergenza. Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio ...

