Coronavirus | F Sala | ' a Pasqua lombardi a casa | sono stati responsabili'

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "A Pasqua sono stati intensificati i controlli e la maggior parte dei cittadini si è comportata in maniera responsabile restando in casa, invertendo il trend di crescita dei giorni scorsi". Così il vicepresidente di Regione lombardia Fabrizio Sala, intervenuto alla diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, ha ribadito i dati sulla mobilità in lombardia: "abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E' andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%". Fabrizio Sala ha poi rimarcato l'invito "a non abbassare la guardia e ad evitare ogni situazione che possa favorire la diffusione del contagio.

