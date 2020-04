Coronavirus, a Salerno licenziato infettivologo appena richiamato dalle pensione: “Critiche non autorizzate, non avevamo alternative” (Di lunedì 13 aprile 2020) A Salerno hanno licenziato dall’ospedale Ruggi d’Aragona un infettivologo con 42 anni di esperienza, l’ex primario Luigi Greco, e la decisione sarebbe effetto di “dichiarazioni non autorizzate”: le critiche espresse in una lettera ai colleghi e sui giornali locali alla decisione di spostare in piena emergenza Coronavirus il reparto di malattie infettive presso un altro ospedale, il ‘Da Procida’, e la sua contrarietà alla trasformazione del ‘Da Procida’ in Covid hospital. Il licenziamento di un infettivologo mentre è in corso la più grave emergenza infettiva degli ultimi cento anni, mentre in tutta Italia c’è la corsa ad arruolare medici e infermieri anche neo laureati, pur di rinforzare l’esercito che combatte contro il virus, è una notizia che desta sconcerto. Accresciuto da una ... Leggi su ilfattoquotidiano A Salerno lo sbarco dei 105 italiani rimasti bloccati in Africa per l’emergenza coronavirus

Coronavirus - morto luogotenente dell'Arma di Salerno : aveva 51 anni

