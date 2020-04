Calcio | la Lazio risponde a Rezza | “Non faccia il tifoso e pensi a trovare il vaccino”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020) Arriva immediata la risposta del presidente della, Claudio Lotito, alle parole di Giovanni, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Il componente del comitato tecnico scientifico ha dichiarato che se dovesse dare un parere tecnico non sarebbe favorevole. Una dichiarazione decisamente in controtendenza rispetto a quanto stanno cercando di fare gli organi del mondo del. Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, Claudio Lotito avrebbe reagito in maniera decisamente piccata:”Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa… Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziatino gli scienziati e non i tifosi. E sarebbe davvero auspicabile che, invece di ...