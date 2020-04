Sampdoria, isolamento e attesa per i tamponi. Ferrero non vuole ripartire (Di domenica 12 aprile 2020) La Sampdoria aspetta i tamponi per i calciatori risultati positivi e guariti dal Coronavirus. Ferrero non vuole riprendere la Serie A Che la Sampdoria detenga il primato in Serie A per i contagi da Coronavirus è cosa nota. I giocatori blucerchiati hanno tutti superato la fase critica e sono in attesa del tampone di raffronto che gli permetta di poter iniziare a pensare alla ripresa del campionato. Prima dello stop la squadra di Claudio Ranieri aveva ottenuto un’ottima vittoria contro l’Hellas Verona, tenendo alla larga la zona retrocessione. Ma la salvezza è ancora tutta da conquistare. Contro la ripresa della Serie A si è schierato duramente il presidente Massimo Ferrero che non ha intenzione di parlare di campionato prima che non ci siano adeguate garanzie di sicurezza per i calciatori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus - terminato l’isolamento della Sampdoria

