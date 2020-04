Pasqua, perchè si festeggià? Significato, origini, tradizioni e storia (Di domenica 12 aprile 2020) La Pasqua è una delle feste più importanti della religione cristiana ma in pochi sanno che deriva da tradizioni pagane e da influenze ebraiche La Pasqua è la festa della religione cristiana per antonomasia, che simboleggia la resurrezione di Cristo avvenuta tre giorni dopo la sua morte. Per i cristiani, infatti, dopo i 40 giorni della Quaresima (che iniziano il mercoledì delle ceneri, ovvero dopo la festa pagana del Carnevale), inizia la Settimana Santa. I festeggiamenti della domenica Pasquale solitamente sono preceduti da numerose processioni, a seconda delle tradizioni delle varie città. I giorni da ricordare sono il mercoledì santo, giorno legato alla visita dei sepolcri; il giovedì santo, che per i religiosi è il giorno della lavanda dei piedi di Gesù e degli Apostoli, fino ad arrivare al venerdì santo, in ... Leggi su chenews Coronavirus - Pasqua in ospedale - i dottori organizzano videochiamate con le famiglie : nonno ai suoi nipotini : “Ho il casco perché sono un astronauta”

