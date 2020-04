Oltre 102mila i malati. Continua il calo dei ricoveri e delle vittime. Richeldi (Cts): “Il trend è ormai affidabile le misure stanno avendo impatto” (Di domenica 12 aprile 2020) Sono complessivamente 102.253 i malati di Coronavirus in Italia. A renderlo noto è stato il capo del Dipartimento della Protezione civile nel corso della consueta conferenza stampa. L’incremento dei contagi, rispetto a ieri, è 1.984 casi in più (sabato era stato di 1.996). I guariti sono 34.211, con 1.677 pazienti dichiarati fuori pericolo rispetto a ieri. Quasi ventimila le vittime: 19.899, con un aumento, sempre rispetto a ieri, di 431 decessi, il più basso da una settimana (ieri era stato di 619 morti). Il numero complessivo dei contagiati dal Coronavirus – compresi morti e guariti – è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092. Calano ancora, per il nono giorno consecutivo, i ricoveri nelle terapie intensive: 3.343, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Degli Oltre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 aprile 2020) Sono complessivamente 102.253 idi Coronavirus in Italia. A renderlo noto è stato il capo del Dipartimento della Protezione civile nel corso della consueta conferenza stampa. L’incremento dei contagi, rispetto a ieri, è 1.984 casi in più (sabato era stato di 1.996). I guariti sono 34.211, con 1.677 pazienti dichiarati fuori pericolo rispetto a ieri. Quasi ventimila le: 19.899, con un aumento, sempre rispetto a ieri, di 431 decessi, il più basso da una settimana (ieri era stato di 619 morti). Il numero complessivo dei contagiati dal Coronavirus – compresi morti e guariti – è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092. Calano ancora, per il nono giorno consecutivo, inelle terapie intensive: 3.343, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Degli...

Emergenza Covid, la raccolta fondi degli ordini professionali

