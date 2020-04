Maria De Filippi annuncia Amici All Stars: "Non sarà come avremmo voluto" - (Di domenica 12 aprile 2020) Serena Granato In un intervento concesso in onda su Rtl 102.5, Maria De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'atteso nuovo spin-off del suo talent-show, Amici All Stars Lo scorso venerdì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, era stata trasmessa la finale di Amici di Maria De Filippi. E l'appuntamento tv in questione della 19° edizione del noto talent aveva riservato ai telespettatori avvincenti sfide a colpi di passi di danza e note per i finalisti. Classificatisi nel seguente ordine di arrivo: al quarto posto era giunto il ballerino ucraino Nicolai Gorodiskii, al terzo posto la cantante salernitana Giulia Molino, al secondo posto il ballerino cubano nonché vincitore della categoria danza di Amici 2020, Javier Rojas, e al primo posto la trionfatrice del talent e cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi. E terminato il diciannovesimo serale di Amici ... Leggi su ilgiornale Uomini e Donne : Maria De Filippi chiama l’ex di Miss Italia? Lei : “Chissà”

