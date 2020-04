Mara Venier scoppia a piangere a Domenica In: la sorpresa del nipote (Di domenica 12 aprile 2020) Mara Venier in onda a Pasqua con Domenica In: lacrime per il nipote Claudio Ancora un momento di commozione a Domenica In per Mara Venier. Nella puntata in onda a Pasqua, Domenica 12 aprile, la conduttrice veneziana non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo? Un video messaggio inviato dal nipote Claudio, figlio del … L'articolo Mara Venier scoppia a piangere a Domenica In: la sorpresa del nipote proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Domenica In - Mara Venier scoppia a piangere durante la puntata di Pasqua

Domenica In - Mara Venier in lacrime vedendo un filmato del nipote – Video

Domenica In - incontenibile Mara Venier : "Ti do uno...". Orgoglio veneto - cosa le esce di bocca (Di domenica 12 aprile 2020)in onda a Pasqua conIn: lacrime per ilClaudio Ancora un momento di commozione aIn per. Nella puntata in onda a Pasqua,12 aprile, la conduttrice veneziana non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo? Un video messaggio inviato dalClaudio, figlio del … L'articoloIn: ladelproviene da Gossip e Tv.

EleonoraDAmore : 'Nasceranno tanti bambini da questa quarantena' 'Noi facciamo tutto con precauzioni...' La moglie di Raoul Bova ha… - blogtivvu : ?Una Pasqua lontana dai suoi familiari, quella vissuta da Mara Venier, anche oggi in diretta con la sua Domenica In… - monymo76 : RT @fraversion: Mara Venier, visibilmente emozionata: “Sono qua, anche se ho un’età a rischio, perché il pubblico mi ha dato tanto ed è giu… - bellicapelli15 : Domenica In, Mara Venier in diretta a Pasqua: 'Molto doloroso' - Methamorphose30 : RT @fraversion: Mara Venier, visibilmente emozionata: “Sono qua, anche se ho un’età a rischio, perché il pubblico mi ha dato tanto ed è giu… -