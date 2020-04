La sorpresa della natura a Pasqua | nasce un raro “zebrasino” | mamma zebra e papà asino

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) La scoperta in un parco del Kenia: pare cheabbia avuto un incontro amoroso con unin un vicino allevamento di bestiame. Si tratta di un evento abbastanza. Il piccolo zonkey per ora sta bene come la, ma una volta raggiunta l'età adulta non sarà in grado di riprodursi.