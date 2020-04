Il vero (e surreale) significato della polemica Conte-Salvini-Meloni (Di domenica 12 aprile 2020) Mentre il PD si avvia a vincere l’Oscar nella categoria ”partito di governo non protagonista”, i riflettori della politica sono puntati sulla polemica tra il presidente del consiglio da una parte e Matteo Salvini e Giorgia Meloni dall’altra. Il fatto credo sia noto a tutti: i due leader dell’opposizione hanno accusato Giuseppe Conte di aver svenduto e tradito il nostro paese dopo l’accordo di massima raggiunto nell’ultima riunione dell’Eurogruppo. Il motivo è che il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) compare, nel comunicato finale dell’incontro, tra gli strumenti per contrastare l’emergenza CoViD-19. A stretto giro di posta, durante l’ultima diretta per presentare l’ennesimo decreto, il presidente Conte ha attaccato duramente sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni per aver mentito nella ... Leggi su nextquotidiano Sampdoria-Verona - domenica surreale aspettando la decisione sul Monday Night

Data la tragicità del momento trovo stucchevoli gli elementi su cui si è articolata la polemica. Il vero dato importante è un altro, cioè che Conte, Salvini e Meloni, pur litigando tra loro, sono ...

