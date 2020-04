Il silenzio del Papa. Francesco rinuncia al Resurrexit (Di domenica 12 aprile 2020) Durante la Messa solenne di Pasqua, bastavano le sole immagini. Il Papa non ha neppure pronunciata una parola. Non c’è stata nessuna l’omelia. Solo un lunghissimo minuto di silenzio dopo il Vangelo. E nel corso della celebrazione, per l’emergenza sanitaria in atto, è omesso il rito del “Resurrexit” che ricorda lo stupore di Pietro nel vedere il sepolcro vuoto e l’attestazione degli Undici che il Signore era davvero risorto ed era apparso a Simon Pietro. È dunque una celebrazione quasi penitenziale, nonostante la Pasqua sia per la cristianità la festa più importante dell’anno. Ma la scelta di omettere il “Resurrexit” dimostra la volontà di Francesco di adeguare la liturgia Papale alle difficoltà della pandemia.Ed è alle conseguenze della pandemia che il Papa si ... Leggi su huffingtonpost Messa speciale di Pasqua di Papa Francesco : minuto di silenzio al posto dell’omelia

