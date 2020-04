Coronavirus | Papa Francesco implora l' Europa | «Basta egoismi | la sfida è

Agenzia_Ansa : Il Papa in Piazza San Pietro vuota per il rito della Via Crucis LE FOTO #coronavirus #ANSA @Pontifex_it - fattoquotidiano : Coronavirus, Papa Francesco: “Sfida epocale per l’Unione europea. Dia prova di solidarietà anche con soluzioni inno… - fattoquotidiano : Coronavirus, detenuti donano 1600 euro all’ospedale Cotugno di Napoli. E Papa Francesco regala due ventilatori e ma… - eleitaliana : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'Il mio pensiero va a quanti sono stati colpiti dal #coronavirus. Non è il tempo di divisioni. Si allentino le #… - Ross_Fio : RT @EnsOnlus: Alle 10:50 su @RaiUno la Santa Messa di @Pontifex_it con #sottotitoli e tradotta in #LIS. #DistantiMaUniti, buona #Pasqua a… -

