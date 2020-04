Coronavirus: muore paziente cremonese trasferito in Germania, era il direttore di una casa di riposo (Di domenica 12 aprile 2020) E’ morto lontano da casa, in Germania dove era stato trasportato per cercare di sconfiggere il Coronavirus all’inizio dell’epidemia. E’ uno dei pazienti che era inizialmente ricoverato nell’ospedale di Cremona: Tiziano Chiappani, di Acquanegra cremonese, direttore generale della casa di riposo di Fango, morto dopo 25 giorni di ricovero. E’ la seconda vittima cremonese deceduta in Germania dopo il trasporto in quel Paese a scopo sanitario. Il feretro di Chiappani tornera’ in Italia nelle prossime ore.L'articolo Coronavirus: muore paziente cremonese trasferito in Germania, era il direttore di una casa di riposo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : 14enne si prende cura della mamma positiva ma muore fulminato

Coronavirus - Zangrillo : “La polmonite è solo la punta di un iceberg - non si muore solo per quello”

Coronavirus in Messico - ragazzo di 14 anni si prende cura della mamma contagiata e muore fulminato in un incidente (Di domenica 12 aprile 2020) E’ morto lontano da casa, indove era stato trasportato per cercare di sconfiggere ilall’inizio dell’epidemia. E’ uno dei pazienti che era inizialmente ricoverato nell’ospedale di Cremona: Tiziano Chiappani, di Acquanegragenerale della casa di riposo di Fango, morto dopo 25 giorni di ricovero. E’ la seconda vittimadeceduta indopo il trasporto in quel Paese a scopo sanitario. Il feretro di Chiappani tornera’ in Italia nelle prossime ore.L'articoloin, era ildi una casa di riposo Meteo Web.

TizianaFerrario : grande reportage da 2 ospedali del Bronx dove la gente muore. La fatica dei medici e gli infermieri che rischiano l… - reportrai3 : Il 23 marzo muore per coronavirus il direttore del parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto. Dapprima gli vi… - TgLa7 : #carceri detenuto muore in ospedale a #Voghera per #coronavirus - panibbi : RT @sabrimaggioni: Coronavirus, muore dopo aver supplicato tampone Al telefono 'Non mandiamo ambulanza x un po' di febbre'» I #migranti ar… - PaolaTacconi : RT @Covid19NewsLive: #Coronavirus, la geriatra: 'Si muore soli, ho deciso di stare con loro' #COVID2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore Coronavirus, muore in ospedale un portopalese: "pregresse patologie, ricoverato da marzo" SiracusaOggi.it Covid-19, quarta vittima a San Severino: Carmine muore nel giorno di Pasqua

Nel giorno di Pasqua, il Coronavirus fa un'altra vittima, la quarta a Mercato San Severino , città capofila della Valle dell'Irno. Dopo il decesso di due anziani, 83 e 71 anni, e di un dipendente 50en ...

Incubo nel cuore della pandemia: ecco cosa si prova a Bergamo

Febbre alta. Rientra in fabbrica dopo due giorni. Purtroppo il familiare dopo poco tempo muore, non abbiamo mai saputo se a causa del coronavirus: il tampone non è stato eseguito. Non potevamo neanche ...

Nel giorno di Pasqua, il Coronavirus fa un'altra vittima, la quarta a Mercato San Severino , città capofila della Valle dell'Irno. Dopo il decesso di due anziani, 83 e 71 anni, e di un dipendente 50en ...Febbre alta. Rientra in fabbrica dopo due giorni. Purtroppo il familiare dopo poco tempo muore, non abbiamo mai saputo se a causa del coronavirus: il tampone non è stato eseguito. Non potevamo neanche ...