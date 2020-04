Coronavirus: Milano e provincia +412 casi, in città +193 (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – I contagi di Coronavirus a Milano e provincia crescono anche oggi ma meno di ieri. Si tratta di 412 casi per un totale di 13.680. Lo stesso vale per la città dove i positivi al covid salgono a 5.561 (+193). A Milano ieri le persone positive al Coronavirus erano 5.368, in aumento di 262 unità. Nell’intera provincia i contagiati erano 13.268, in crescita di 520 casi. L'articolo Coronavirus: Milano e provincia +412 casi, in città +193 CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus in Lombardia : 110 nuovi morti - 343 guariti. Aumentano i casi a Milano ma migliora la situazione a Bergamo

Coronavirus - a Milano crescono contagi e morti. Cosa succede?

Coronavirus - a Milano il concerto di Bocelli in mondovisione (Di domenica 12 aprile 2020), 12 apr. (Adnkronos) – I contagi dicrescono anche oggi ma meno di ieri. Si tratta di 412per un totale di 13.680. Lo stesso vale per la città dove i positivi al covid salgono a 5.561 (). Aieri le persone positive alerano 5.368, in aumento di 262 unità. Nell’interai contagiati erano 13.268, in crescita di 520. L'articolo, in cittàCalcioWeb.

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - repubblica : ?? Coronavirus, il direttore generale del Trivulzio Calicchio indagato per epidemia colposa e omicidio colposo - GrendelFTMoor : RT @SkyTG24: Coronavirus, 59.052 casi in Lombardia. Calano i decessi - mariomaggi7 : L’ospedaleFiera di Milano inaugurato per l’emergenza coronavirus e presentato in pompa magna da Regione Lombardia p… -