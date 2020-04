Coronavirus in Italia, bollettino del 12 aprile 2020, 156.363 contagi (Di domenica 12 aprile 2020) Nella consueta conferenza stampa delle 18, la Protezione Civile ha reso noti i numeri della diffusione del Coronavirus in Italia alla data del 12 aprile 2020. Ad oggi, le persone contagiate dal virus sono, in totale, 156.363 con un incremento di 4.092 casi rispetto a ieri. Prosegue il trend positivo registrato negli ultimi giorni. Vediamo tutti i dettagli. Coronavirus in Italia, record di diminuzione tra i ricoverati Attualmente, le persone positive al Coronavirus sono 102.253 con un aumento di 1.884 positivi rispetto al bollettino dell’11 aprile 2020. Di questi, la maggioranza, 71.063 sono quelli che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 27.847 i ricoverati con sintomi (-297 rispetto a ieri) mentre scendono a 3.343 i ricoverati in terapia intensiva (-38). Per quanto concerne i decessi, oggi si registra un calo rispetto alle scorse ... Leggi su kontrokultura La crescita del Coronavirus in Italia rallenta - calano i ricoveri e le vittime

