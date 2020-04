Vauro | Il virus non come morti in mare | in Italia un malinteso patriottismo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) Federico Garau Il vignettista toscano difende il suo lavoro e commenta la situazionena, dove è nato un "": "Sento che viene usata costantemente questa orrenda metafora: ‘Siamo in guerra’. Chi la usa in guerra non c’è mai stato" La satira non deve fermarsi neppure in tempo di Corona, anzi, proprio in questo momento di estrema difficoltà affrontato dal nostro Paese, può essere vistaun altro modo di raccontare la verità. Di ciò è convinto il vignettistaSenesi che, intervistato da “Agi”, spiegale sue caricature permettano di dare una diversa lettura della situazione, allontanandosi dal cosiddetto pensiero unico. “Che ci sia una lettura satirica, perlomeno non convenzionale, delle prese di posizione rispetto a quello che sta accadendo, è ...