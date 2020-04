“Sono morti…”. Tre lutti in 24 ore, Madonna lancia il suo grido di dolore sui social (Di sabato 11 aprile 2020) Grave lutto per Madonna. L’amata cantante, che in questo periodo di quarantena non ha mai smesso di restare in contatto coi suoi fan, sta vivendo un momento drammatico. Chi segue la star, sa che in questo periodo di quarantena, sta tenendo una sorta di diario delle sue giornate di reclusione. Per lei raccontare e raccontarsi è una sorta di terapia che la fa sentire meglio. La situazione è grave in tutto il mondo e iniziamo tutti a essere stanchi, anche psicologicamente. Per questo Madonna ha deciso di raccontare le sue giornate e tirare fuori ciò che ha dentro: in questo modo si “libera” di quel peso che sente dentro e resta in contatto coi fan. L’ultimo bollettino della cantante su Instagram, però, è davvero drammatico. Madonna, nel resoconto del nono giorno di quarantena, racconta di avere perso un cugino, un amico e uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 aprile 2020) Grave lutto per. L’amata cantante, che in questo periodo di quarantena non ha mai smesso di restare in contatto coi suoi fan, sta vivendo un momento drammatico. Chi segue la star, sa che in questo periodo di quarantena, sta tenendo una sorta di diario delle sue giornate di reclusione. Per lei raccontare e raccontarsi è una sorta di terapia che la fa sentire meglio. La situazione è grave in tutto il mondo e iniziamo tutti a essere stanchi, anche psicologicamente. Per questoha deciso di raccontare le sue giornate e tirare fuori ciò che ha dentro: in questo modo si “libera” di quel peso che sente dentro e resta in contatto coi fan. L’ultimo bollettino della cantante su Instagram, però, è davvero drammatico., nel resoconto del nono giorno di quarantena, racconta di avere perso un cugino, un amico e uno ...

