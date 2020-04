Ricette Benedetta Rossi, facciamo le trofie cacio e pepe (Di sabato 11 aprile 2020) Dalle Ricette Fatto in casa per voi le nuove Ricette di Benedetta Rossi e oggi vi suggeriamo la ricetta delle trofie cacio e pepe. Non la semplice ricetta della pasta cacio e pepe perché Benedetta Rossi mette in forno le trofie con altri golosi ingredienti e la pasta diventa un vero spettacolo, ancora più golosa. Una cottura veloce della pasta in acqua bollente e salata, solo 3 minuti, ma è pasta fresca, per il resto pochi ingredienti e una preparazione facile per tutti. Magari facciamo attenzione al pepe perché non a tutti piace, in questo caso cambiato piatto, non va bene, il pepe non possiamo toglierlo. Seguite questa e le altre Ricette di fatto in casa per voi su Food Network con tutti i consigli in cucina della simpatica e bravissima Benedetta Rossi. Con le trofie cacio e pepe abbiamo un primo piatto delizioso, gustoso, semplice da preparare che ... Leggi su ultimenotizieflash Benedetta Rossi : 10 ricette di Pasqua per deliziare la tua famiglia

Ricette Benedetta Rossi : la pizza al formaggio per Pasquetta

