La lettera di Conte: “Giorni più difficili che la nostra storia ricordi” (Di sabato 11 aprile 2020) In una lunga lettera indirizzata a L’Avvenire, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto racchiudere tutta l’emozione che il Paese sta vivendo in questa emergenza da Coronavirus in concomitanza con la Pasqua. Conte ha condiviso una profonda riflessione in merito al momento pasquale che, per la prima volta, non vedrà le famiglie riunirsi intorno alla tavola imbandita o a un grill su un prato. La lettera di Conte Il Presidente del Consiglio si è rivolto al direttore riferendosi a questi come “I giorni più difficili che la nostra storia recente ricordi”. Parlando della Pasqua imminente, “Che rimarrà scolpita per sempre nelle nostre vite”, Conte ha voluto ribadire come questo momento, seppur complicato, duro e segnato da sentimenti di solitudine e lontananza “Rapprensenta una sfida epocale per ciascuno ... Leggi su thesocialpost Conte vs Salvini e Meloni/ Centrodx scrive lettera “Commissione vigilanza intervenga”

Lettera di una ristoratrice a Conte : "Non mi indebito per lavorare - chiudo e prendo il Reddito di Cittadinanza"

