"La Francia si compra l'Italia". Dago indiscreto, asse Macron-Mattarella: altra sciagura firmata Conte (Di sabato 11 aprile 2020) Ancora una volta dovrà essere Sergio Mattarella a salvare Giuseppe Conte. Il pasticcio stavolta è internazionale, e il presidente della Repubblica dovrà intercedere con Emmanuel Macron per far sì che il cartello di carte del premier non salti per aria insieme all'Italia. La partita, come noto, è quella a Bruxelles: Conte si è giocato tutto sugli eurobond, Angela Merkel l'ha fregato aprendo solo al Mes. Il 23 aprile alla riunione dei capi di Stato il redde rationem: sul tavolo ci sarà la "vera" posta in gioco, quella del Recovery fund che dovrebbe secondo i piani Italiani garantire un aiuto economico concreto per l'emergenza coronavirus. Ma senza una accelerazione, quei soldi arriveranno - forse - non prima del 2021. Il problema è che finora la cordata che affianca Conte è di secondo se non terzo ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - in Francia vendite record per il sapone di Marsiglia : “In fila per comprarlo”

Mercato - Francia - Leasys compra il Gruppo Aixia

Calciomercato Napoli - in Francia sicuri : Koulibaly compra casa a Parigi - Psg in agguato? (Di sabato 11 aprile 2020) Ancora una volta dovrà essere Sergioa salvare Giuseppe Conte. Il pasticcio stavolta è internazionale, e il presidente della Repubblica dovrà intercedere con Emmanuelper far sì che il cartello di carte del premier non salti per aria insieme all'. La partita, come noto, è quella a Bruxelles: Conte si è giocato tutto sugli eurobond, Angela Merkel l'ha fregato aprendo solo al Mes. Il 23 aprile alla riunione dei capi di Stato il redde rationem: sul tavolo ci sarà la "vera" posta in gioco, quella del Recovery fund che dovrebbe secondo i pianini garantire un aiuto economico concreto per l'emergenza coronavirus. Ma senza una accelerazione, quei soldi arriveranno - forse - non prima del 2021. Il problema è che finora la cordata che affianca Conte è di secondo se non terzo ...

sole24ore : Sul #Sole24Ore di #oggi, #martedì #7aprile, i #400miliardi per la #liquidità delle imprese post #coronavirus, l'ass… - psegni54 : RT @bartwit70: @Pepfede @CarloCalenda Gli italiani vogliono sentir dire prima gli italiani, la Germania ci affama, la Francia si compra le… - bartwit70 : @Pepfede @CarloCalenda Gli italiani vogliono sentir dire prima gli italiani, la Germania ci affama, la Francia si c… - matteoianni : @Apndp Non vi capisco. Un meccanismo asimmetrico come i Corona Bond in questo momento che senso ha? L’Olanda, il Be… - Corgam2 : @chiaralucetw E l'italiano che compra un'auto prodotta in Germania o Francia lo prendiamo a calcinculo!! -