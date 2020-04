Il salvataggio del cane Biscuit dall’incendio (VIDEO) (Di sabato 11 aprile 2020) Biscuit è un cagnolino adorabile, che è stato salvato dai pompieri mentre si trovava in una casa andata a fuoco. Per fortuna nell’incendio non ha subito danni. Ma quando i volontari gli hanno fatto il bagnetto, hanno scoperto che la pelliccia non era grigia. Quando Biscuit è stato salvato da un incendio, è stato sottoposto a un bagno rilassante, per riprendersi e ripulirsi. Tutti pensavano fosse un cane grigio quando è stato tirato fuori dalle fiamme di quell’edificio che bruciava. Ma in realtà i volontari hanno presto scoperto che il suo vero colore era un altro. Ha lasciato tutti senza parole. Biscuit, che è un meticcio, è stato portato di corsa al centro di salvataggio di animali RSPCA dopo essere stato salvato. Gli hanno dato una maschera ... Leggi su bigodino Il salvataggio della piccola Rosie

Coronavirus - all’ospedale in Fiera a Milano i primi due pazienti. Il coordinatore delle Rianimazioni : “Qui zattera di salvataggio”

Cucciolo di pitbull rischiava di affogare - il salvataggio della Protezione Civile a Fiumicino (Di sabato 11 aprile 2020)è un cagnolino adorabile, che è stato salvato dai pompieri mentre si trovava in una casa andata a fuoco. Per fortuna nell’incendio non ha subito danni. Ma quando i volontari gli hanno fatto il bagnetto, hanno scoperto che la pelliccia non era grigia. Quandoè stato salvato da un incendio, è stato sottoposto a un bagno rilassante, per riprendersi e ripulirsi. Tutti pensavano fosse ungrigio quando è stato tirato fuori dalle fiamme di quell’edificio che bruciava. Ma in realtà i volontari hanno presto scoperto che il suo vero colore era un altro. Ha lasciato tutti senza parole., che è un meticcio, è stato portato di corsa al centro didi animali RSPCA dopo essere stato salvato. Gli hanno dato una maschera ...

davidefaraone : Una scialuppa di salvataggio per le imprese. La proposta di #ItaliaViva: le banche anticipino subito il 25% del fa… - OMadonia : @ale_moretti @eurodeputatipd mi auguro che sia così condivido in pieno le tirate d'orecchi che conte ha fatto a que… - BM64266752 : RT @Dixy62553861: Quando tutto sarà finito, potrò dire con orgoglio che ho contribuito al salvataggio del mio Paese. Non potranno dire altr… - Agent6Spectre : @ricpuglisi @guffanti_marco EFSF dal 7/2012 è stato sostituitoMES, con la previsione che l'assistenza ai Paesi ins… - Dixy62553861 : Quando tutto sarà finito, potrò dire con orgoglio che ho contribuito al salvataggio del mio Paese. Non potranno dir… -

Ultime Notizie dalla rete : salvataggio del Spezia, il capitano della Primavera e quel salvataggio sul ponte Il Secolo XIX Solo debiti e nessuna solidarietà: all’Eurogruppo hanno vinto ancora i Falchi

Il fatto è che l'Italia ha già versato oltre 13 miliardi al capitale del MES, ed ha contribuito con oltre 45 miliardi di euro ai diversi meccanismi di salvataggio. Naturalmente, per versare queste ...

Papa Francesco scrive all'ex leader dei centri sociali Luca Casarini: «Conta sempre su di me»

Città del Vaticano – Papa Francesco ringrazia Luca Casarini ... in risposta di un messaggio ricevuto dalla piattaforma per il salvataggio di migranti nel Mediterraneo dopo le ultime notizie dalla ...

Il fatto è che l'Italia ha già versato oltre 13 miliardi al capitale del MES, ed ha contribuito con oltre 45 miliardi di euro ai diversi meccanismi di salvataggio. Naturalmente, per versare queste ...Città del Vaticano – Papa Francesco ringrazia Luca Casarini ... in risposta di un messaggio ricevuto dalla piattaforma per il salvataggio di migranti nel Mediterraneo dopo le ultime notizie dalla ...