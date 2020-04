Coronavirus bollettino dell’11 aprile 2020: sono 619 i nuovi decessi, in Lombardia contagi tornano a salire (Di sabato 11 aprile 2020) I dati dalla Lombardia, oggi più che mai, ci fanno capire come la fine di questo incubo che stiamo vivendo, sia ben lontana. E se è vero che si deve tornare “a vivere” è anche vero che si deve farlo nel modo giusto. E’ chiaro ormai a tutti che con il Coronavirus, almeno fino a quando non ci sarà il vaccino, si dovrà convivere. Tutti noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di farlo. Dalla sicurezza, alle condizioni economiche per farlo. E con i dati della Lombardia che parlavano di casi di contagio in aumento, non ci si poteva aspettare che la tendenza nazionale fosse diversa. Da Roma nella consueta conferenza stampa, arrivano i dati con il bollettino dell’11 aprile 2020. Veniamo ai numeri: 10269 i positivi totali, con 1096 in più rispetto a ieri. Calano ancora i numeri della terapia intensiva -116 rispetto a ieri. ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus - il bollettino delle 18 : +1.996 contagi - aumentano ancora i guariti

Coronavirus - il bollettino : 619 morti in 24 ore - aumentano i guariti

Borrelli, coronavirus: Crescono i morti 619 (totale 19.468) e i contagiati (1.996) superano quota 100.000 (100.269)

ROMA – Ecco il bollettino della protezione civile di Borrelli: Complessivamente 152.271 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 100.269 le persone positive, ...

Covid-19, gli aggiornamenti dell’11 aprile / Tornano a crescere la vittime

17.06 Il bollettino della Regione Lombardia delle ultime 24 ore sull’emergenza Coronavirus parla di 273 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 216) per un totale di 10.511 morti dall’inizio ...

