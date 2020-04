Come la pagina di Salvini cancella i commenti che lo sfottono (Di sabato 11 aprile 2020) Grazie al contributo video di Matteo Croce, che ha girato ieri questo filmato, possiamo ammirare Come il social media manager di Matteo Salvini passi la nottata a cancellare i commenti negativi che ricevono più like sulla pagina facebook del Capitano. Il video che ci è stato inviato mostra Come alcuni dei commenti sotto questo post che si riferisce all’asfaltata ricevuta da Giuseppe Conte sul MES vengano cancellati: si tratta di quelli più apprezzati perché più ficcanti nella critica nei confronti di Salvini o più sarcastici. Come la pagina di Salvini cancella i commenti che lo sfottono Uno di quelli che spariscono, Come si vede dal filmato, è quello che aveva ricevuto fino a quel momento 4mila like: “Sarebbe bello ogni tanto chiedere scusa. Però, va be, non sei abbastanza educato per poterlo ... Leggi su nextquotidiano PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Fate come la Juventus"

