Caserta Caro sindaco | sono un bambino | fai scomparire il contagio? La lettera di Donato

(Di sabato 11 aprile 2020) Abimbo di 7 anni scrive aldella sua città: "Non posso andare a scuola, mi mancano i miei amici e le mie maestre, puoi far sparire questo brutto virus?". Arriva la risposta del primo cittadino Carlo Marino: "Dovremo fare ancora aspettare, ma tu devi essere orgoglioso dei sacrifici che stai facendo".

salvydemaio : @VincenzoDeLuca Mio Caro Governatore della #Campania io apprezzo la sua dedizione per quanto riguarda l'emergenza… -

Napoli Fanpage.it

«Caro sindaco, sono tantissimi giorni che non vedo le maestre e i miei amici. E mi mancano per colpa di questo brutto virus. Ti volevo chiedere: perché non puoi fai sparire questo brutto virus?» Così ...Così è stato risposto a Donato, il bambino di 7 anni di Caserta che ha preso una spilletta di foglio a righi delle elementari al centro del suo quaderno e ha scritto al sindaco della sua città, Carlo ...