Affitti | bollette e soldi in tasca Salvini sfida Conte in diretta | ora è spalle

Matteo Salvini, in collegamento con Stasera Italia, elenca le tre proposte più importanti e urgenti secondo la Lega per arrivare a una collaborazione virtuosa con il governo Conte: "Serve subito: rinvio di Affitti e bollette per chi è in difficoltà, soldi veri alle imprese e aumento degli stipendi per medici e infermieri". Il leader leghista, aggiunge che "agli autonomi non sono ancora arrivati i soldi dal governo. Servono i fatti, non le dirette televisive", rincara Salvini. E per quanto riguarda l'Unione europea, conclude, "gli italiani hanno dato 140 miliardi di euro all'Europa, che nella gestione dell'emergenza sta dimostrando il nulla. Serve l'emissione straordinaria di BTP Orgoglio Italiano per 100 miliardi".

