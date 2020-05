Coronavirus, Ordinanza n. 521 del 04/04/2020 Regione Lombardia : Misure per la prevenzione e gestione delle emergenze (Di domenica 5 aprile 2020) La nuova Ordinanza introduce alcune novità, in particolare: l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti); la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. Consultare l’Ordinanza cliccando qui : Leggi su webzetanotes Coronavirus Calabria : Boccia impugna ordinanza della governatrice Santelli

Coronavirus - il ministro Boccia impugna l'ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti

Coronavirus - Zaia : “Mascherina obbligatoria per uscire - ma non per bimbi e runner. Ordinanza? Non è in contrapposizione con Roma” (Di domenica 5 aprile 2020) La nuovaintroduce alcune novità, in particolare: l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti); la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. Consultare l’cliccando qui :

fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria): “Inviata lettera di diffida, lei sa cosa succede s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boccia: 'Se Santelli non la ritira domani impugnazione ordinanza Calabria' #ANSA - LegaSalvini : CORONAVIRUS IN SARDEGNA, PRONTA L'ORDINANZA PER LE APERTURE ANTICIPATE OGGI 2 MAGGIO IL GOVERNATORE SOLINAS FIRMA I… - TRMh24 : #Coronavirus | 'La Puglia riparte in sicurezza': l'ordinanza regionale spiegata dal governatore @micheleemiliano - foolbrain : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria): “Inviata lettera di diffida, lei sa cosa succede se n… -