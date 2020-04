Coronavirus, Ordinanza n. 521 del 04/04/2020 Regione Lombardia : Misure per la prevenzione e gestione delle emergenze (Di domenica 5 aprile 2020) La nuova Ordinanza introduce alcune novità, in particolare: l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti); la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. Consultare l’Ordinanza cliccando qui : Leggi su webzetanotes Coronavirus - marsilio firma ordinanza allentamento - in Abruzzo ok a lavori balneari e orti

Coronavirus - firmata l’ordinanza : in Piemonte restano chiuse librerie - cartolerie e negozi per l’infanzia

Coronavirus - nuova ordinanza in Veneto per contrastare l’epidemia (Di domenica 5 aprile 2020) La nuovaintroduce alcune novità, in particolare: l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti); la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. Consultare l’cliccando qui :

zaiapresidente : ?????? L’ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DA DOMANI. Leggere e condividere! ?????? #coronavirus #COVID19 #Covid_19 - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali… - Agenzia_Ansa : #COVID2019 Nuova ordinanza della Regione #Veneto @zaiapresidente toglie il limite dei 200 metri vicino casa per l'… - g_cantalini : Pietrucci (#Pd) su #Ordinanza Marsilio per manutenzione aree verdi (#orti e vigneti): atto ambiguo e poco chiaro… - SoniaLaVera : RT @zaiapresidente: ??? #CORONAVIRUS / PRESENTATA IN CONFERENZA STAMPA LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE. ??? #COVID19 #Covid_19 -