Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Il disastro del Coronavirus in Piemonte a Report

Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Gmail e lo spam sul coronavirus : report Google/ Task force contro le fake news (Di sabato 21 marzo 2020) L’dei pazienti deceduti e positivi al; 78,5, e resta alto il numeroche hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti neldi approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI).; degli uomini deceduti più alta rispetto a quelladonne L’na dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss -; più alta di oltre 15rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ...

reportrai3 : Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lunedì prossimo #Report ve lo racconterà attraverso un viaggio… - reportrai3 : Un position paper della Società italiana di medicina ambientale ipotizza che il pm10 abbia aiutato la diffusione de… - reportrai3 : Come sta reagendo l'Umbria all'emergenza Coronavirus? #Report da rivedere: 'La guerra degli infermieri', di… - AmatoIntoccia : @chedisagio @reportrai3 Brutto quando si dice la verità,eh?!? Nessuno di loro ha ribattuto quindi taci. Inoltre ti… - Michele_Arnese : RT @Cartabellotta: #coronavirus: Italia non può essere frazionata in Nord, Centro e Sud per fase 2. Variabili considerare sono: - prevalen… -