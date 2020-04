Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Digi_TO : #Filaindiana: il sito per evitare la #coda al #supermercato L’effetto #Coronavirus è tangibile anche fuori dagli es… - zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomblog : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - WilliamSavoca : Aumento di fidanzamenti in vista, stop alle tresche clandestine e non ci saranno più le lunghe attese di una volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Coronavirus in Campania: «Turismo, la stagione 2020 è andata, la crisi sia l'occasione per un rilancio»

Dalla catastrofe annunciata alla possibile ripartenza. L'Europa scende in campo per affrontare l'anno «zero» di una economia turistica messa in ginocchio dai destabilizzanti effetti sociali del corona ...

Fase 2, anche i terroristi potrebbero approfittare dell’allentamento delle misure

Mentre molti Stati europei, compresa l’Italia, si preparano alla Fase 2, tra molte incertezze c’è chi ha le idee molto chiare. Si tratta delle principali organizzazioni terroristiche jihadiste che han ...

Dalla catastrofe annunciata alla possibile ripartenza. L'Europa scende in campo per affrontare l'anno «zero» di una economia turistica messa in ginocchio dai destabilizzanti effetti sociali del corona ...Mentre molti Stati europei, compresa l’Italia, si preparano alla Fase 2, tra molte incertezze c’è chi ha le idee molto chiare. Si tratta delle principali organizzazioni terroristiche jihadiste che han ...