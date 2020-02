Sondaggi Primarie Usa 2020/ Sanders +13% tra i Dem: Sud Carolina, trionfo Biden +16 (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sondaggi Primarie Dem Usa 2020: Sanders trionfa a livello nazionale, ma in South Carolina il favorito è Joe Biden con 16% di vantaggio sugli sfidanti Leggi su ilsussidiario

emi_bat : RT @CafeGeopolitico: Su Instagram i sondaggi alla vigilia delle #primarie democratiche in #SouthCarolina. Seguiteci anche lì! #caffèamerica… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: Su Instagram i sondaggi alla vigilia delle #primarie democratiche in #SouthCarolina. Seguiteci anche lì! #caffèamerica… - CafeGeopolitico : Su Instagram i sondaggi alla vigilia delle #primarie democratiche in #SouthCarolina. Seguiteci anche lì! #caffèamericano #miassocioalCaffè -