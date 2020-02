Giappugliese Milano, quando il sushi incontra la burrata: il menu (Di venerdì 28 febbraio 2020) La nostra città possiede una vasta scelta per quanto riguarda i ristoranti e i diversi tipi di cucina. quando credi di averle viste tutte spunta un’altra proposta pronta a stupire tutti i tipi di palati. Proprio come nel caso di Giappugliese a Milano, che propone un menu a metà tra l’oriente e la Puglia – come ben si capisce dal nome -. In viale Papiniano 16 gli Yaki Udon incontrano i tipici troccoli, per fondersi insieme in un piatto innovativo ma allo stesso tempo tradizionale. Milano si arricchisce con questa proposta e aggiorna la lista dei ristoranti particolari in città. Giappugliese Milano: all you can dream L’idea di questa strana accoppiata nasce dal signor Maurizio, ristoratore da 20 anni. Come lui stesso racconta ha già lavorato in un ristorante giapponese in cui venivano proposte anche pietanze italiane. I menu però in quel caso erano distinti, non ... Leggi su notizie

