Coronavirus | Mattarella “La conoscenza e’ l’antidoto alle paure”

ROMA (ITALPRESS) – "Oggi – di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus – si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire avere fiducia di qualcosa di astratto. Vuol dire avere fiducia in noi stessi, nella nostra comunita'". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia al Quirinale per i 30 anni di Telethon, parlando del Coronavirus Covid-19."La conoscenza aiuta la responsabilita' e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni", ha aggiunto il capo dello Stato."In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di ringraziare chi sta operando"

