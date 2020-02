Coronavirus, Barbara d’Urso scatenata: “Basta! Vi dico io cosa fare!” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Barbara d’Urso, la regina di Mediaset, spiega sul suo profilo Instagram (seguito da 2,5 milioni di follower) come lavarsi le mani correttamente per prevenire il Coronavirus. Il video, girato nel suo camerino di Cologno Monzese, diventa in brevissimo tempo virale e viene molto apprezzato dai fan. Il video di Barbara d’Urso La conduttrice di Pomeriggio 5, affezionata molto al suo pubblico, ha deciso di spiegare in un breve video come lavare correttamente le mani. Lavarsi, in questo periodo, è di vitale importanza vista la diffusione del Coronavirus, partito dalla Cina poco prima del 2020. Il video, girato probabilmente prima di andare in diretta con il suo programma, mostra come il lavaggio non si esaurisce ad una semplice “insaponata” e “sciacquata”. È molto importante effettuare una pulizia più approfondita che coinvolga palmo, dita e superficie. Ha ... Leggi su velvetgossip

zaiapresidente : ?? #Coronavirus / La mia intervista a Barbara Palombelli a @StaseraItalia, su @rete4, se volete riascoltarla e lasci… - La7tv : #lariachetira #Coronavirus, @VittorioSgarbi: 'Barbara D'Urso mi porta a parlare d'altro ma sono assolutamente certo… - larampait : (VIDEO) #Coronavirus, Barbara D'Urso spiega come #lavarsilemani sulle note del #GiocaJouer -