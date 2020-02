Uomo tenta di soffocare la moglie: il figlio 14enne chiama i Carabinieri (Di martedì 11 febbraio 2020) Tragedia famigliare sfiorata a Bibbiano (in provincia di Reggio Emilia), dove un Uomo ha tentato di uccidere la moglie soffocandola nel sonno. Ad evitare il peggio è stato il figlio 14enne della coppia che ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri e far arrestare il padre. Uomo tenta di soffocare la moglie I fatti si sono verificati alla fine di gennaio 2020 ma soltanto l’8 febbraio il pubblico ministero Marco Marano ha chiesto un provvedimento di misura cautelare per l’aggressore, poi emesso dal giudice per le indagini preliminari. Stando alle prime ricostruzioni, costui avrebbe cercato di soffocare la moglie in piena notte premendole la testa sul cuscino, non prima di averla presa a pugni. Sentendo le urla provenire dalla camera dei genitori, il figlio ha immediatamente avvertito i militari di quanto stava accadendo e permesso che questi si precipitassero ... notizie

