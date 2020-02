Tentata violenza su una 14enne in un negozio a Roma: arrestato 46enne (Di martedì 11 febbraio 2020) Sarebbe riuscita a scappare la ragazzina minorenne vittima di una Tentata violenza sessuale in un negozio di fotocopie a Roma. La 14enne, infatti, era entrata nella bottega della capitale in zona San Giovanni. Dopo una serie di complimenti, però, il proprietario ha tentato di metterle le mani addosso ma lei è riuscita a fuggire. Il responsabile, un uomo di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Roma, Tentata violenza in un negozio Sono stati dieci minuti di terrore per la giovane 14enne entrata in un negozio di Roma per delle fotocopie: è riuscita a scappare da una Tentata violenza. Il proprietario del negozio, infatti, avrebbe iniziato a fare delle avance dapprima verbali per poi passare all’aggressione fisica. Dopo averla invitata nel retro, dove si trovavano le fotocopiatrice, il 46enne avrebbe tentato di metterle le mani addosso. Nessuno nei dintorni della zona San ... notizie

