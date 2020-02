Scritte antisemite Marcello Segre: «Ho sentito abbraccio del Paese» (Di martedì 11 febbraio 2020) Scritte antisemite Marcello Segre: il presidente dell’Associazione Piemonte Cuore parla delle Scritte antisemite comparse sulla porta di casa sua a Torino. «Ho sentito abbraccio del Paese, ma non bisognerebbe aspettare che succeda qualcosa per stringerci», ha detto a Radio Cusano Campus. «Non bisognerebbe aspettare che succeda qualcosa per poterci stringere» «Ho sentito l’abbraccio del Paese – ha affermato Segre – Anche se credo che l’abbraccio di dovrebbe essere sempre, non bisognerebbe aspettare che succeda qualcosa per poter stringerci. Non bisogna fermarsi qua, bisogna continuare a cercare di capire perché succedono queste cose. La scritta sulla mia porta la cancellerò sicuramente, anche se rimarrà è giusto cancellarla. Ho sentito che 5 ragazzi di 13 anni a Forlì sono stati arrestati per delle Scritte, bisognerebbe interrogarsi come è possibile che ragazzi di 13 anni facciano ... urbanpost

crpiemonte : Il capogruppo LUV chiede di inserire un odg su scritte antisemite e difesa dei valori dell'antifascismo #opencrpiemonte - Angelo_Rossano : RT @CorriereTorino: Quelle scritte antisemite hanno imbrattato la coscienza di Torino - torinoggi : Scritte antisemite sulla porta di casa di Marcello Segre, indaga la procura -