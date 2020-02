Roma, 38 arresti per gioco d’azzardo: coinvolto ex boss della Magliana (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, 38 arresti per gioco d’azzardo: coinvolto anche un ex boss della banda della Magliana Un vasta operazione contro la criminalità organizzata ha coinvolto 38 persone a Roma. I carabinieri e la polizia hanno dato vita ad una maxi retata per arginare un’associazione mafiosa che gestiva i sistemi del gioco d’azzardo nella capitale. Le persone … L'articolo Roma, 38 arresti per gioco d’azzardo: coinvolto ex boss della Magliana proviene da www.inews24.it. inews24

LaStampa : Gli arresti, secondo quanto si apprende, sono stati eseguiti nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce,… - Corriere : Roma, 38 arresti: c’è anche un ex boss della banda della Magliana - SkyTG24 : #Roma, 38 arresti: anche ex boss della Magliana. VIDEO -