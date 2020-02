Primo test negativo, il salernitano reduce dalla Cina non ha il Coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il 43enne trasportato ieri pomeriggio dall’ospedale ‘Ruggi d’Aragona’ di Salerno all’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli – con apposita ambulanza sterile ad alto contenimento – non è affetto da Coronavireus. L’esito negativo del tampone a cui è stato sottoposto appena giunto a Napoli è arrivato pochi minuti fa. La febbre e tutti gli altri sintomi, quindi, non sono collegabili al letale virus cinese. L’allarme era scattato allorquando l’uomo aveva dichiarato ai medici del Pronto soccorso del ‘Ruggi’ di essere reduce da una lunga permanenza in Cina, durata un paio di mesi. Nel piccolo paese delle colline salernitane – di cui l’uomo è originario e laddove era stato dopo il suo arrivo – si sta tirando, in questi minuti, un grande sospiro di sollievo. L’esito negativo è stato ... anteprima24

SkyTG24 : Coronavirus, Anthony Fauci: “Testeremo il primo vaccino tra 2-3 mesi” - SkyTG24 : Coronavirus, primo italiano positivo al test - StraNotizie : Coronavirus, primo test su vaccino fra 2-3 mesi -