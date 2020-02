Milano, tram investe ragazza coreana: morta a 20 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Tragedia nella scorsa notte a Milano, dove una ragazza di nazionalità coreana è stata travolta e uccisa da un tram del trasporto pubblico. L’incidente fatale è avvenuto ieri sera, intorno alle 23,30 in piazza Oberdan che si trova nella zona centrale di Porta Venezia.Da chiarire l’esatta dinamica dell‘incidente che ha portato alla morte della ragazza coreana di 20. La vittima era in compagnia, nella circostanza, di altre tre amiche, che sono non sono rimaste ferite ma sono state comunque portate in ospedale in stato di shock.L'articolo Milano, tram investe ragazza coreana: morta a 20 anni proviene da Italia Sera. italiasera

Agenzia_Ansa : Un tram deraglia a Milano, sui binari c'era un corpo estraneo. In mattinata un altro tram si è scontrato con un'aut… - Corriere : Milano, una giovane giapponese muore investita da un tram - Corriere : Milano, una giovane giapponese muore investita da un tram -