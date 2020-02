Milan, si guarda al mercato: a giugno ritorna di fiamma per Robinson e Zaracho? (Di martedì 11 febbraio 2020) A giugno il Milan potrebbe riaprire le trattative per Robinson, terzino sinistro del Wigan, e per Matias Zaracho, centrocampista argentino. Robinson e Zaracho. Sono questi i primi nomi di mercato per giugno in casa rossonera. Questo secondo quanto riporta calciomercato.com. Robinson e Zaracho, ritorno di fiamma I due non sono delle novità accostai al Milan. Il primo è stato a un passo dall’essere acquistato a gennaio ma poi è saltato tutto per delle complicanze fisiche. Il secondo è circolato anche in estate, essendo rappresentato dallo stesso agente di Angel Correa. L’americano come vice-Theo Antonee Robinson, terzino sinistro americano del Wigan, era in procinto di sbarcare in rossonero in prestito con obbligo di riscatto intorno agli 8 milioni. Poi, la doccia gelata: “Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà allo stadio DW dopo che ... newsmondo

milannewsmondo : Milan, si guarda al mercato: a giugno ritorna di fiamma per Robinson e Zaracho? - pino_nostro : RT @geomcalboni: @milan_corner Guarda che con gente come conti e calabria giochiamo già a 3 - ELSKERVKSEN : RT @passione_inter: #InterMilan @raffaelecaru, @Queen_Mary_NA e @Milestemplaris inneggiano alla Pazza Inter?? @Snake90Inter guarda il bicch… -