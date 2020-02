Loredana Lecciso con Al Bano la passione non si è mai spenta (Di martedì 11 febbraio 2020) Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” e parla del suo rapporto con il cantante Al Bano: “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata” “Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”, racconta la showgirl che dal cantante ha avuto due figli, Jasmine e Bido. “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”, confessa la Lecciso. Ha fatto molto discutere la sua assenza in platea durante il Festival in occasione dell’esibizione del suo compagno con la ex moglie Romina Power. Ma La Lecciso è ... people24.myblog

infoitcultura : Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power a Sanremo, dichiarazioni Live non è la d'Urso, video - infoitcultura : Loredana Lecciso a Live non è la D’Urso prende in giro Romina, il pubblico applaude - Affaritaliani : Ascolti tv, Loredana Lecciso tende la mano a Romina al Live -