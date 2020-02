Liliana Segre: “Mio zio era molto fascista, si sposò in camicia nera, ma nel ’38 gli ritirarono la tessera” (Di martedì 11 febbraio 2020) Liliana Segre: “Mio zio era molto fascista, si sposò in camicia nera, ma nel ’38 gli ritirarono la tessera” La senatrice a vita Liliana Segre è intervenuta oggi nell’Aula del consiglio regionale lombardo, portando la sua testimonianza di sopravvissuta all’Olocausto. Durante l’intervento, Segre ha raccontato che suo zio era un fervente fascista e che aveva creduto nel fascismo fino a quando, nel 1938, gli fu ritirata la tessera. “Mio zio era molto fascista, aveva creduto nel fascismo e pur amando molto mio padre che era assolutamente antifascista, litigavano bonariamente”, ha spiegato la senatrice, “al di là delle idee diverse c’era un grande amore e unione famigliare”, ha aggiunto. “Lo zio si sposò in camicia nera nel ’37 e già nel ’38 (l’anno di emanazione delle leggi razziali, ndr) si è ... tpi

