Italiani in Congresso contrari ai dazi

La delegazione italo-americana nelUsa ha inviato una lettera bipartisan all'amministrazione Trump chiedendo di non punire l'Italia nella prossima decisione sui, quelli che Washington vuole imporre sui beni provenienti dall'Unione europea, in applicazione della sentenza della Wto sul caso airbus. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia, spiegando come la lettera sia stata indirizzata al rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer.(Di martedì 11 febbraio 2020)