Il 25 febbraio verrà svelato lo smartphone Samsung con batteria da 6000 mAh (Di martedì 11 febbraio 2020) Le specifiche ufficiali del Samsung Galaxy M31 parlano di una batteria da 6000 mAh ed un sensore principale da 64 MP L'articolo Il 25 febbraio verrà svelato lo smartphone Samsung con batteria da 6000 mAh proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Comune_Cagliari : Contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo: il 14 febbraio l'estrazione dei destinatari Alla MEM verrà… - RomaSette : Intelligenza artificiale, il #28febbraio verrà firmata la 'Rome Call for AI Ethics'. Parteciperanno @BradSmi (Micro… - speroscherzi_ : Per chi fosse interessato se non sbaglio a Roma verrà proiettato dai cinema appartenenti a Circuito cinema dal 13 f… -