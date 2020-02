Grande Fratello VIP, chi sono i nominati fino al 14 febbraio? (Di martedì 11 febbraio 2020) Ieri 10 febbraio è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello VIP. Come sempre avviene al termine sono state fatte le nominations che hanno eletto i 2 concorrenti che si sfideranno al televoto fino al 14 febbraio. Grande Fratello VIP, le nominations dei preferiti Come ogni settimana, i concorrenti hanno votato per scegliere i preferiti della casa. Nella serata del 10 febbraio, questi sono in tutto 6. Si tratta di 3 uomini e 3 donne che, in qualità di preferiti, saranno immuni dalle nominations e non potranno, dunque, essere votati. Si tratta di Clizia, Adriana, Fernanda, Antonio, Paolo e Andrea Montovoli. Le nominations di questi concorrenti verranno effettuati nel segreto del confessionale. Nel dettaglio, Andrea Montovoli nomina Licia perché non vi ha parlato molto, Fernanda nomina Serena perché non ha gradito le espressioni della ragazza verso il Fratello di Pago e anche ... kontrokultura

