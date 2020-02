‘Gf Vip 4’, passione alle stelle tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: video (Di martedì 11 febbraio 2020) La passione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si è nuovamente accesa nelle ultime ore con un bacio bollente in piscina! Alfonso Signorini ieri sera, durante la decima puntata del reality show, ha mostrato ai due le immagini del loro primo bacio e la clip in questione ha messo visibilmente in imbarazzo i due gieffini che poco dopo hanno ironizzato a tavola con gli altri concorrenti (potete ascoltare le loro parole QUI). Se Clizia ha scherzato: “Si è trasformato con la luna piena! … Vabbè come ha detto Alfonso bisogna non pensare senno che veniamo a fare qua?“, Paolo – convinto in un primo momento di essere riuscito a nascondere il bacio con una coperta – ha chiosato: “Un lupo mannaro! Devo dire che si è vista la lingua e non lo avrei mai detto… ca**o!“. L’imbarazzo per i due ragazzi però sembra essersi sciolto ben presto e, ... isaechia

