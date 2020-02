Femminicidio di Mariana Manduca, lo Stato rivuole i soldi del risarcimento dagli orfani (Di martedì 11 febbraio 2020) La Corte di Appello di Messina ha annullato il risarcimento concesso agli orfani di Marianna Manduca, la mamma siciliana massacrata dal marito dopo aver sporto 12 denunce. Secondo i giudici, che hanno accolto il ricorso della presidenza del Consiglio nel processo per le responsabilità civili dei magistrati che non intervennero, quei soldi non spetterebbero ai ragazzi in quanto Marianna sarebbe morta a prescindere dalla condotta dei magistrati. La parola ora spetta alla Cassazione. fanpage

