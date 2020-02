Cristiano Malgioglio lancia uno scoop: “Ecco chi ama Al Bano tra Romina e Loredana, ora ve lo confesso” (Di martedì 11 febbraio 2020) La frecciata velenosa di Loredana Lecciso Loredana Lecciso è stata ospite a Live Non è la D’Urso per parlare della partecipazione di Al Bano alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex soubrette salentina, però, incalzata da Barbara D’Urso non si è tirata indietro nel lanciare una frecciata velenosa alla rivale Romina Power. Secondo lei il Maestro Carrisi ha rischiato di cadere dalle scale dell’Ariston perché la cantante statunitense appesantita si è aggrappata all’ex marito. Parole che non hanno per niente fatto piacere ai tantissimi fan della storica coppia che da sempre non sopportano le Lecciso. Loredana tende la mano a Romina Power Intervistata nello studio di Live Non è la D’Urso, Loredana Lecciso ha detto che Al Bano è un grandissimo attore e ha fatto una gag che ha provato anche durante le prove. In questo modo la madre di Jasmine e ... kontrokultura

